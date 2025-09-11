giovedì, 11 Settembre , 25

Tajani: attacco alla Polonia è un fatto gravissimo e inaccettabile

Tajani: attacco alla Polonia è un fatto gravissimo e inaccettabile

Tajani: attacco alla Polonia è un fatto gravissimo e inaccettabile
“Un’offesa alla sicurezza dell’intera area euroatlantica”

Roma, 11 set. (askanews) – “L’attacco dell’altro ieri al territorio polacco è un fatto gravissimo e inaccettabile, un’offesa alla sicurezza dell’intera area euroatlantica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale.”L’Italia ha espresso piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alletao” ha aggiunto Tajani, affermando che “queste iniziative russe sono in palese contraddizione con il percorso che sembrava avviato con il vertice in Alaska”.

