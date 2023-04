Tajani: “Berlusconi sta bene, un leone. Potrebbe tornare a evento Milano”

ROMA – Silvio Berlusconi “oggi non l’ho sentito ma dice di sentirsi bene questo e questo è già un fatto positivo”. A dirlo è Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale lo dice in collegamento telefonico con SkyTg24. “È sempre stato un leone- prosegue Tajani- sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza, siamo tutti convinti che tornerà presto. Intanto noi come partito stiamo lavorando a un grande evento a Milano che potrebbe segnare il suo ritorno in pubblico”.

LEGGI ANCHE: Meloni e Salvini chiamano Berlusconi. I medici: “Ha una polmonite, da tempo affetto da leucemia mielomonocitica cronica”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento