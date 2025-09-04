giovedì, 4 Settembre , 25

Samsung presenta a Ifa 2025 ‘Ai Home future living now’

(Adnkronos) - Samsung, in occasione di Ifa 2025,...

Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

(Adnkronos) - Infortunio per Gianluca Scamacca? L'attaccante dell'Atalanta...

Morrissey mette in vendita tutti i diritti degli Smiths: “Esausto, devo tutelarmi”

(Adnkronos) - Morrissey rompe con il passato e...

Eurobasket, oggi Italia-Cipro: orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) - Torna in campo l'Italia agli Europei...
tajani:-“calenda-invitato-a-festa-giovani-forza-italia,-avviare-confronto-con-azione-su-sindaco-milano”
Tajani: “Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano”

Tajani: “Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTajani: "Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Noi abbiamo deciso di invitare Carlo Calenda, segretario di Azione a confrontarsi sul tema delle grandi forze moderate del centro”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani nel suo intervento alla presentazione di “Azzurra libertà”, la festa nazionale dei giovani di Forza Italia in programma a San Benedetto del Tronto. “Credo sia giusto confrontarsi con chi non essendo parte di uno schieramento di centrodestra rivendica con orgoglio di essere centrista. Abbiamo avviato un percorso comune in Basilicata, anche a Milano il sindaco si può avviare verso una figura civica con un confronto con Azione. Su alcune questioni si può trovare convergenza”, ha proseguito. 

“È un modo per confrontarsi e discutere lo. Non essendoci una lista Azione nelle Marche abbiamo individuato un luogo neutro per parlare, non ci sono fini elettorali. Andiamo a essere un punto di riferimento per gli elettori di centrosinistra che non si riconoscono più a sinistra e su alcune questioni economiche credo che con Calenda possiamo trovare elementi di confronto per cercare di capire cosa si può costruire insieme”, ha concluso. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.