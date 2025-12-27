sabato, 27 Dicembre , 25

Tajani: congratulazioni per lo smantellamento della rete che favoriva Hamas

Redazione-web
Roma, 27 dic. (askanews) – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso apprezzamento per l’operazione antiterrorismo che ha portato allo smantellamento di una rete accusata di finanziare Hamas dall’Italia.

In un messaggio pubblicato su X, Tajani ha riferito di essersi congratulato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, sottolineandone il rilievo sul piano della sicurezza nazionale.

“Mi sono congratulato con Piantedosi per l’importante operazione antiterrorismo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una organizzazione che finanziava Hamas dall’Italia”, ha scritto Tajani, aggiungendo: “Sempre grati alle forze dell’ordine per la loro attività”.

