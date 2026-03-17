Tajani: corridoio Imec di straordinaria opportunità per l’economia

“Può essere garanzia di libertà e di indipendenza energetiche”

Trieste, 17 mar. (askanews) – “Il corridoio Imec rappresenta una straordinaria opportunità anche per quanto riguarda il futuro perché gli oleodotti possono passare attraverso, oltre lo stretto di Hormuz, passare attraverso terra e possono essere una garanzia comunque di libertà e di indipendenza energetiche per il nostro Paese. Quindi Imec per l’Italia rappresenta una straordinaria opportunità, per questo siamo fortemente impegnati e per questo l’evento di oggi collegato anche all’evento Ince, noi riteniamo che Trieste possa rappresentare una straordinaria porta per tutta l’Europa Centrale e Orientale e per i Balcani, quando sarà terminato questo grande corridoio che partendo dall’India, attraversando Israele, i Paesi dell’area del Golfo, dell’Africa e poi il Mediterraneo, possa veramente essere il punto di arrivo e di partenza di merci e prodotti di cui l’Europa è ricca e di cui l’Italia è ricca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Trieste a margine del Forum sul Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec).