martedì, 17 Marzo , 26
HomeVideo NewsTajani: corridoio Imec di straordinaria opportunità per l'economia
tajani:-corridoio-imec-di-straordinaria-opportunita-per-l’economia
Tajani: corridoio Imec di straordinaria opportunità per l’economia
Video News

Tajani: corridoio Imec di straordinaria opportunità per l’economia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Può essere garanzia di libertà e di indipendenza energetiche”

Trieste, 17 mar. (askanews) – “Il corridoio Imec rappresenta una straordinaria opportunità anche per quanto riguarda il futuro perché gli oleodotti possono passare attraverso, oltre lo stretto di Hormuz, passare attraverso terra e possono essere una garanzia comunque di libertà e di indipendenza energetiche per il nostro Paese. Quindi Imec per l’Italia rappresenta una straordinaria opportunità, per questo siamo fortemente impegnati e per questo l’evento di oggi collegato anche all’evento Ince, noi riteniamo che Trieste possa rappresentare una straordinaria porta per tutta l’Europa Centrale e Orientale e per i Balcani, quando sarà terminato questo grande corridoio che partendo dall’India, attraversando Israele, i Paesi dell’area del Golfo, dell’Africa e poi il Mediterraneo, possa veramente essere il punto di arrivo e di partenza di merci e prodotti di cui l’Europa è ricca e di cui l’Italia è ricca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Trieste a margine del Forum sul Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec).

Previous article
Le “smorfie” della rinite allergica in una mostra fotografica
Next article
Bhumika, la prima persona transgender eletta nel parlamento del Nepal

POST RECENTI

Video News

Tecnologie e Intelligenza Artificiale al servizio del paziente

La ricerca di Humanitas nell'ambito del Progetto AnthemPieve Emanuele, 17 mar. (askanews) - Placche coronariche, tumori cerebrali, effetti dell'immunoterapia sui polmoni: sono alcuni degli ambiti...
Video News

Bhumika, la prima persona transgender eletta nel parlamento del Nepal

"Mi impegno affinché tutte le voci vengano ascoltate", ha promessoKatmandu, 17 mar. (askanews) - Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la...
Video News

Le “smorfie” della rinite allergica in una mostra fotografica

L'iniziativa promossa da AAIITO dal 17 al 20 marzo a MilanoMilano, 17 mar. (askanews) - L'arrivo della primavera porta con sé un aumento della concentrazione...
Video News

Tajani: accelerare l’adesione dei paesi dei Balcani all’Ue

"Non possiamo permettere si allontanino per impegni non mantenuti"Roma, 17 mar. (askanews) - "Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.