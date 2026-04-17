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Tajani: cultura straordinario ponte tra Italia e Cina
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Tajani: cultura straordinario ponte tra Italia e Cina

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Roma, 17 apr. (askanews) – “La cultura è uno straordinario ponte tra l’Italia e la Cina. Aver portato qui a Pechino opere che vengono dalla Galleria degli Uffizi e da Palazzo Pitti, significa aver portato nel paese che ha accolto Marco Polo e padre Ricci una vera immagine dell’Italia che è un grande paese fin dall’antichità, legato ad un grande paese quale è la Cina”. Lo ha affermato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, inaugurando questa mattina, al Namoc (National Art Museum of China) di Pechino, la mostra delle Gallerie degli Uffizi “Omaggio ai grandi Maestri: da Leonardo da Vinci a Caravaggio – Capolavori del Rinascimento italiano”.

All’inaugurazione della mostra ha preso parte anche il ministro della Cultura e del Turismo cinese, Sun Yeli.

“Questa mostra – ha proseguito Tajani – è anche un ulteriore segno della volontà del governo italiano di puntare molto sulla diplomazia della crescita e della diplomazia culturale. La cultura è uno strumento di pace, favorisce il dialogo, la cultura unisce i popoli e non li divide. E proprio per questo voi cinesi e noi italiani ci intendiamo molto bene quando, grazie alla straordinaria storia che ognuno di noi ha dietro le spalle, ci confrontiamo” sul Mondo “usando un linguaggio comune”.

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