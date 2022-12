Tajani: dipendenti ministero e lavoratori consolati aumenteranno

Abbiamo dato “risposte concrete ai cittadini italiani”

Roma, 22 dic. (askanews) – Il numero dei dipendenti della Farnesina crescerà, come crescerà anche il numero delle persone che potranno lavorare nei consolati. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nel suo intervento pomeridiano alla Conferenza degli ambasciatori. “In questo ministero non ci sono soltanto i diplomatici, ci sono tanti altri impiegati e funzionari ai quali abbiamo dato una risposta…”, ha detto il capo della diplomazia italiana rivolgendosi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della quale ha preceduto l’intervento, “Perchè grazie alla decisione del governo e del Parlamento, abbiamo approvato due emendamenti che permetteranno di veder crescere il numero dei dipendenti e il numero anche delle persone che potranno lavorare nei consolati. Per dare risposte concrete ai cittadini italiani che viaggiano, ma anche ai sei milioni e mezzo di cittadini italiani che vivono all’estero”.

“Quindi abbiamo guardato, caro presidente, con grande attenzione certamente ai nostri diplomatici, che hanno la responsabilità maggiore, ma a tutti i dipendenti di questo ministero”, ha aggiunto Tajani.

continua a leggere sul sito di riferimento