Tajani: dire che difesa Ue non serve è “colossale sciocchezza”

Roma, 21 mar. (askanews) – La missione europea Aspides rappresenta “il primo passo verso la difesa europea, serve a tutelare i nostri mercantili e il Made in Italy”. E’ quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa in occasione della presentazione del Piano d’azione per l’expo italiano nei mercati extra Ue ad alto potenziale.

“Quindi dire che la difesa europea non serve è una colossale sciocchezza”, ha commentato il ministro, ricordando che “la difesa europea serve per tutelare i prodotti italiani” ed “è inutile parlare di Made in Italy se poi non lo proteggiamo”. “Il Made in Italy”, ha insistito il titolare della Farnesina, “si protegge anche con la Marina militare e con la missione europea”. Coa