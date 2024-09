Tajani: Draghi da Marina Berlusconi?FI leale, Governo stia tranquillo

Incontro con l’imprenditrice importantissima? Assolutamente normale

Roma, 14 set. (askanews) – Un’imprenditrice importantissima incontra l’uomo che ha scritto il documento sulla competitività, credo che sia normale l’incontro tra un’imprenditrice e Draghi, che conosce l’economia europea. Ogni imprenditore vuole capire quali sono le prospettive dell’economia nei territori dove opera, non trovo nulla di strano, anzi, l’esatto contrario. I fratelli Berlusconi ci danno consigli sempre preziosi, non ci hanno mai imposto, mai chiesto nulla, possono dormire sonni tranquilli al Governo, riguardo la serietà e la coerenza di FI. Abbiamo le nostre idee e la nostra identità, non ci facciamo condizionare da altri, siamo leali, tutta la mia vita è stata improntata alla lealtà, non credo adesso che ho i capelli grigi di avere cambiato idea”: lo ha detto il vicepremier e leader di Fi, Antonio Tajani a margine di una iniziativa del partito a Cagliari.