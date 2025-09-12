venerdì, 12 Settembre , 25

Riforma giustizia, Scajola: “Meloni non teme toghe come gli alleati di Berlusconi”

(Adnkronos) - "E' una riforma importantissima. Serve stabilizzare...

Auto, Assogasliquidi: ”Importante passo avanti Ue ma servono misure rapide e ben definite”

(Adnkronos) - "Si tratta di un importante passo...

Sanità, l’appello di Cirino Pomicino: “Sto male e mi serve farmaco ospedaliero, aiutatemi”

(Adnkronos) - "Sono sconvolto e preoccupato. Sconvolto perché...

‘Number Ten’, 10 storie eccezionali per raccontare Nuova Diga Foranea di Genova

(Adnkronos) - "Number Ten" è il nuovo progetto...
tajani:-droni-russi-in-polonia?-su-no-fly-zone-decidera-nato-con-ue
Tajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue

Tajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue

Video NewsTajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue
Redazione-web
Di Redazione-web

Bisogna proteggere i confini dell’Europa e della Nato, dice ministro

Roma, 12 set. (askanews) – “Adesso vedremo cosa deciderà la Nato, cosa deciderà, insieme ai Paesi dell’Ue. Certamente c’è un peggioramento della situazione. Non bisogna mai drammatizzare, però bisogna proteggere i confini dell’Europa e della Nato ed evitare che ci siano episodi come quelli che abbiamo visto l’altro giorno, con droni che probabilmente provenivano dalla Bielorussia e hanno invaso lo spazio aereo polacco. Questo è inaccettabile, lo abbiamo detto in maniera molto ferma. Se la Russia vuole testare la capacità di reazione dell’Occidente, lo ha visto perché i droni sono stati abbattuti”: così il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani rispondendo a una domanda dei cronisti su una possibile no fly zone tra Ucraina e Polonia, a margine dell’evento “Azzurra Libertà” a San Benedetto del Tronto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.