Tajani: fare di più per Difesa europea per essere più forti in Nato

“Spese per difesa non significa fare la guerra”

Milano, 5 feb. (askanews) – “Alcune osservazioni degli Usa a fare di più per la difesa europea sono una sollecitazione giusta, anche per essere più forti all’interno della Nato credo che serva un pilastro europeo più credibile”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, riferendo sugli esiti del Consiglio Affari Esteri europeo.”Non è che fare spese per la difesa significa fare spese per fare la guerra”, ha aggiunto.