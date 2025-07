tajani:-favorevoli-al-riconoscimento-dello-stato-palestinese

Roma, 31 lug. (askanews) – “Noi siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato palestinese”: lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato dal quotidiano Libero.

“Noi siamo amici di Israele, ma gli diciamo la verità. Io l’ho detto in maniera molto chiara: basta con i bombardamenti, è inaccettabile quello che sta accadendo. Lo diciamo anche nell’interesse di Israele, per l’immagine di Israele nel mondo. Bisogna arrivare a un cessate il fuoco”, ha proseguito. “Abbiamo sempre detto che Hamas è un’organizzazione terroristica e deve stare fuori dal futuro Stato palestinese. Ormai Israele ha vinto contro Hamas. Ma ha vinto anche contro Hezbollah, penso al Li-bano e all’Iran”, ha spiegato Tajani sottolineando tuttavia che la guerra “non finisce perché Hamas continua ad alzare il prezzo”.

“Hamas ha una grande responsabilità: si fa scudo con la popolazione civile, cercando di fomentare l’odio verso Israele. Ma Israele,indipendentemente da Hamas, non può non chiudere l’assedio. Non può non tenere conto di 2 milioni di persone che non hanno nulla a che vedere con Hamas. Continuando così si rischia di fare un regalo ai terroristi” ha continuato.

In sostanza, la posizione italiana non è molto diversa da quela di Gran Bretagana e Francia: “Il messaggio che diamo è molto simile, cioè basta bombardamenti. Loro dicono: ‘Se non smettete, noi riconosciamo lo Stato palestinese'”.