Tajani: “Forza Italia dice no a qualsiasi blitz fiscale sulle banche”

Tajani: “Forza Italia dice no a qualsiasi blitz fiscale sulle banche”

Tajani: "Forza Italia dice no a qualsiasi blitz fiscale sulle banche"
“Gli extra profitti sono più un sistema sovietico che italiano”

Roma, 28 ago. (askanews) – “Forza Italia è contraria a qualsiasi blitz di tipo fiscale. Tutti devono pagare le tasse, comprese le banche, ma siamo contrari a studiare modi per fare le persecuzioni delle banche”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo, a margine della riunione del Consiglio dei Ministri.”Il profitto deve essere tassato, giustamente. Ma accanirsi contro le banche” secondo Tajani “significa andare a colpire al cuore il sistema produttivo. Le banche devono pagare le tasse come tutti gli altri. Se poi si deve chiedere alle banche un contributo, l’anno scorso abbiamo trattato con le banche e le banche hanno dato il loro contributo. Due anni fa è stato fatto un blitz con gli extra-profitti ed è saltato”.”Io sono sempre stato per la linea del dialogo, non per la linea dell’imposizione – ha sottolineato – Quando sento parlare di extra-profitti mi viene in mente un sistema più sovietico che italiano”.

