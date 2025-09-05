Tajani: guerra Ucraina non finirà a breve, aspettare almeno fine anno

Il ministro degli Esteri interviene al Forum Ambrosetti a Cernobbio

Roma, 5 set. (askanews) – “Brevemente la situazione in Ucraina, cominciamo da quella, perché è quella che vede coinvolti ancora più paesi. Devo dire che non sono molto ottimista sulla conclusione della guerra in tempi molto rapidi. Dobbiamo aspettare quantomeno la fine dell’anno. Forse il generale inverno potrà dare una mano per accelerare i tempi di una trattativa perché i russi non potranno più tentare di avanzare a causa del gelo e del freddo e quindi può essere che decidano di sedersi attorno a un tavolo seriamente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al Forum Ambrosetti moderato da Ferruccio De Bortoli.”Quello di dire” a Zelensky “vieni a Mosca, vuol dire ‘hai perso’, ‘vieni in ginocchio da me’, non è un messaggio positivo quello di Putin a Zelensky – ha sottolineato Tajani -. La Russia vuole sedersi al tavolo avendo conquistando più terreno possibile per alzare il prezzo, ma contemporaneamente per Putin è difficile abbandonare il terreno della battaglia perché tutta la sua economia ormai è un’economia di guerra”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.