Tajani: “Ha ragione Trump, dobbiamo arrivare al 2% del Pil per la difesa”

ROMA – “Il Governo italiano condivide la proposta di Ursula von der Leyen approvata da tutti i Governi europei: noi non utilizzeremo i fondi per la coesione per aumentare le spese della difesa perché riteniamo debbano essere usati per altro, come scuola o sanità, ma siamo determinati ad andare avanti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a 4 di Sera, in onda su Rete 4.

“Non confondiamo la sicurezza con la guerra o la pace- ha sottolineato Tajani- La pace si difende anche rinforzando la propria sicurezza, l’Europa è nata per far vivere in pace gli europei e uno dei fondatori dell’Ue, Alcide De Gasperi insisteva molto perché ci fosse una difesa comune europea, poi impedita dalla Francia. Era un punto fermo del presidente Berlusconi, e le scelte europeiste vanno in questa direzione per una sicurezza che vada dall’Ucraina fino all’Atlantico. Sicurezza non significa solo bombe e carri armati”.

“Dobbiamo lavorare per rispettare gli impegni che abbiamo con la Nato e dobbiamo arrivare al 2% del Pil, perché se vogliamo che la Nato sia un’alleanza politico-militare equilibrata noi dobbiamo fare la nostra parte, perché ha ragione Trump quando dice ‘dovete fare di più’. Noi dobbiamo fare di più per essere considerati di più e per contare di più”.

L’Alleanza, ha sottolineato Tajani, “è fatta da due pilastri, quello americano e quello europeo, che sono due facce della stessa medaglia. La medaglia si chiama Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la sicurezza dell’Europa per essere parte integrante della Nato e lavorare tutti insieme, senza fughe in avanti, per poi confrontarsi con gli Stati Uniti per raggiungere il migliore risultato possibile. Perché noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno anche bisogno dell’Europa, perché la difesa dell’Occidente la si fa insieme”.

“I 40mila soldati in più? il ministro Crosetto ha già detto che non è una scelta del ministro, ci sono tanti studi e simulazioni che si fanno per vedere come poter meglio garantire la sicurezza: c’è chi fa questa proposta, c’è chi ne fa altre. Quindi siamo a livello di proposte, a livello di idee, ma è il Parlamento che decide: è come avere rivelato che c’era uno studio che qualche tecnico aveva fatto, ma non credo neanche sia arrivato sul tavolo del ministro Crosetto. Ci sono tante proposte, tante idee, bisogna valutarle, ma poi saranno il Parlamento e il Governo a decidere”.

