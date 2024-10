Tajani: Hezbollah deve ritirarsi al di là del fiume Litani

“Israele ci ha chiesto di tenere canale aperto con esercito Libano”

Roma, 2 ott. (askanews) – “Tutti devono impegnarsi nella piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hezbollah deve ritirarsi al di là del fiume Litani”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riferendo sull’escalation in Medio Oriente.”È inoltre necessario che le forze armate libanesi tornino aesercitare il loro ruolo in tutto il Paese. Israele ci ha chiesto di tenere con loro un canale aperto. Non sono loro l’obiettivo dell’offensiva israeliana e a loro dovrà passare il controllo del territorio”, ha sottolineato il titolare della Farnesina.