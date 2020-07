Tajani “In piazza per cambiare, lo chiedono gli italiani”

“Questa è una piazza della libertà che chiede una visione per il futuro del nostro Paese. Noi le proposte le abbiamo illustrate, peccato che il governo non le abbia mai volute accettare”. A dirlo, in piazza del Popolo a Roma, durante la manifestazione unitaria del centrodestra, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

