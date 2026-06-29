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Tajani: in Venezuela continuiamo a lavorare, situazione drammatica
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Tajani: in Venezuela continuiamo a lavorare, situazione drammatica

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Pronti altri aiuti raccolti da italo-venezuelani

Parma, 29 giu. (askanews) – “In Venezuela continuiamo a lavorare, c’è la nostra unità di crisi che in contatto con la unità di crisi che abbiamo costituito presso il Consolato a Caracas, sono nostri vigili del fuoco, tiamo lavorando per cercare di estrarre il maggior numero possibile di persone ancora vive. Sono circa un centinaio gli italiani che operano in Venezuela e siamo pronti a inviare anche altri aiuti. Dovrebbe partire un altro aereo con gli aiuti raccolti dagli italo venezuelani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Assemblea dell’Unione Parmense degli Industriali.”La situazione è veramente drammatica – ha aggiunto Tajani – c’è un servizio sanitario al collasso, i nostri mezzi pure sono operativi. Stiamo facendo di tutto per aiutare questo popolo massacrato dove vivono anche 130mila italiani iscritti all’Aire”.

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