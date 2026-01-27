martedì, 27 Gennaio , 26

Tajani: Inaccettabile quanto accaduto ai carabinieri in Israele

Tajani: Inaccettabile quanto accaduto ai carabinieri in Israele

Tajani: Inaccettabile quanto accaduto ai carabinieri in Israele
Redazione-web
Redazione-web

“Noi difendiamo sempre la dignità dei nostri militari”

Roma, 27 gen. (askanews) – “Ho ricevuto il messaggio del ministro Saar che ha detto che avrebbe fatto accertare la verità dei fatti”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti presenti in una dichiarazione a margine di un evento alla Farnesina, commentando l’episodio che ha visto coinvolti un soldato israeliano e due carabinieri italiani, specificando che quanto accaduto è “inaccettabile”. Israele ha rappresentato all’Italia che quanto accaduto ha interessato un soldato israeliano e non un colono, il quale “ha commesso un errore” non riconoscendo “la targa diplomatica”, ha spiegato il ministro. “Noi difendiamo sempre la dignità dei nostri militari”, ha proseguito Tajani, osservando che il governo ha difeso i propri uomini sia per quanto dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump, sia per quanto accaduto in Israele.

