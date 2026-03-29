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Tajani: inaccettabile vietare l’ingressso al Santo Sepolcro a Pizzaballa
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Tajani: inaccettabile vietare l’ingressso al Santo Sepolcro a Pizzaballa

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Roma, 29 mar. (askanews) – “Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro. È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Per la prima volta – prosegue Tajani – ai vertici della Chiesa la polizia israeliana ha negato la possibilità di celebrare la Messa delle Palme in uno dei luoghi più sacri per milioni di fedeli nel mondo”.

“Ho dato immediate istruzioni al nostro Ambasciatore in Israele di esprimere alle autorità di Tel Aviv il nostro sdegno e confermare la posizione italiana a tutela, sempre ed in ogni circostanza, della libertà di religione”, conclude Tajani.

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