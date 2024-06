tajani:-invieremo-a-kiev-un-nuovo-pacchetto-di-aiuti-militari

“Signor Zelensky, conti sull’Italia, conti su di noi

Milano, 15 giu. (askanews) – “Vi invieremo un nuovo pacchetto di aiuti militari perché senza la difesa oggi sarà impossibile lavorare domani per la ricostruzione e noi vogliamo fermare questa difficile situazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani prendendo la parola in nome dell’Italia alla conferenza di pace per l’Ucraina che si tiene in Svizzera oggi e domani. “Signor Zelensky, conti sull’Italia, conti su di noi”, aveva detto poco prima.

“Il nostro obiettivo politico è una pace giusta”, ha sottolineato Tajani, “in qualità di presidente del G7, l’Italia vuole mantenere l’Ucraina al centro di questa agenda nazionale e internazionale”, ha detto.

In effetti, ha osservato il vicepremier e ministro degli Esteri, “questa guerra finirebbe da un momento all’altro se la Russia mettesse fine alla sua aggressione contro l’Ucraina” e procedesse al ripristino “dell’integrità territoriale dell’Ucraina in un contesto di pace che non può implicare la resa dell’Ucraina e la continua occupazione del suo territorio da parte della Russia”.