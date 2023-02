Tajani: Italia all’estero è una presenza concreta

“Nostro benessere deve essere anche quello degli altri”

Roma, 10 feb. (askanews) – “Noi vogliamo fare la nostra politica estera non soltanto pensando che ci sia un ministro degli Esteri, che ci siano i diplomatici. La politica estera la fanno i nostri militari, la fanno i nostri imprenditori, la fanno i nostri professori universitari, la fanno i nostri tecnici che lavorano all’estero. Questa è la presenza dell’Italia, certamente non una presenza egemonica, certamente non una presenza aggressiva ma una presenza concreta”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al convegno alla Luiss “Italia, Somalia. Una relazione speciale”.

“Siamo un Paese con quattro milioni di piccole e medie imprese, quello è il tessuto connettivo del nostro Paese e noi che viviamo in una condizione economica positiva – la seconda potenza industriale europea – grazie a questi quattro milioni di imprenditori vogliamo far sì che questo spirito imprenditoriale possa essere appreso anche altrove, perché il benessere che abbiamo avuto noi possa diventare anche il benessere degli altri.

Questa per me è l’amicizia, questa per me è la politica estera del nostro Paese. Noi vogliamo esserci insomma in Somalia, vogliamo che i somali siano qui In Italia per lavorare insieme per costruire un futuro migliore per il Paese africano e per il nostro Paese e per far sì che l’Italia svolga un ruolo da protagonista”, ha concluso.

