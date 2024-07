tajani:-le-minacce-alla-sicurezza-cibernetica-sono-sempre-più-frequenti

“Legate ad attività ostili di attori statuali e non soltanto”

Roma, 2 lug. (askanews) – “Il tema della sicurezza nello spazio cibernetico è diventato prioritario: vediamo gli scontri e i rischi che ci sono, e le minacce legate ad attività ostili, condotte da attori statuali e non soltanto, sono sempre sempre più frequenti”. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla Farnesina alla “Conferenza Nazionale per la creazione di un ecosistema di cyber capacity building”. “Sono a rischio le infrastrutture critiche e i sistemi informatici delle istituzioni e delle imprese, in Italia ma anche al di là dei nostri confini”, ha precisato Tajani, che ha ricordato un attacco cibernetico subito dalla Farnesina il giorno dell’arrivo in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quando atterrò a Ciampino il presidente Zelensky, proprio mentre il suo aereo poggiava le ruote sulla pista, partiva un attacco al sito del ministero degli Esteri. Un attacco che come tanti altri è stato subito respinto”, ha sottolineato Tajani.