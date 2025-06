Tajani: l’Iran era a un passo dalla bomba atomica e ci riproverà

Roma, 30 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald “Trump vuole dimostrare che l’arrivo della nuova amministrazione (americana, ndr) provoca cambiamenti nel mondo, ma è una missione molto complicata, perché in Medio Oriente c’è questa presenza dell’Iran che è preoccupante perché è in grado di produrre la bomba atomica: c’era quasi arrivata e ci riproverà se non si arriva ad un accordo che disinneschi questo pericolo”. E’ quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Morning News su Canale 5.

Secondo il titolare della Farnesina, “bisogna lavorare molto”. “L’Italia sta svolgendo un ruolo importante anche per cercare di far organizzare, magari a Roma, l’incontro tra l’Iran e gli Stati Uniti, un incontro che dovrebbe ripetere quelli che già si sono svolti per due volte a Roma, e altri sono stati svolti in Oman, per far sì che si possa arrivare ad una stabilità dell’area, perché dall’Iran dipende moltissimo anche ciò che accade in Israele”, ha commentato Tajani.