Tajani: l'Italia informata da Israele quando l'attacco all'Iran era già iniziato

Roma, 1 mar. (askanews) – “Noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l’attacco” contro l’Iran “era in corso”, quando “era partito il primo attacco. Mi ha chiamato il ministro” degli Esteri “Gideon Sa’ar per dirmi quello che stava facendo e quello che stavano facendo insieme agli americani in piena sintonia politica e militare, quindi ieri mattina, presto, quando l’attacco era già iniziato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina.

“È stato un lungo colloquio, l’obiettivo era quello di informare l’Italia dell’attacco che stavano portando” avanti, ha aggiunto Tajani.

“Mi auguro che” il ministro della Difesa Guido Crosetto “rientri prima” del 7 marzo da Dubai, quando dovrebbe riaprire lo spazio aereo degi Emirati Arabi Uniti. “Io personalmente non lo sapevo”, ha risposto Tajani alla domanda se il governo fosse a conoscenza della partenza di Crosetto per Dubai.

“Lui è partito prima” dell’attacco, ha spiegtao Tajani, “noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l’attacco era in corso, quando era partito il primo attacco”.

