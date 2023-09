tajani:-no-timore-di-rilievi-ue-sulla-manovra,-abbiamo-carte-in-regola

“C’è situazione internazionale complicata”

Roma, 29 set. (askanews) – Teme dei rilievi dell’Europa sulla manovra? “Assolutamente no, abbiamo le carte in regola”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo a margine della tre giorni azzurra a Paestum.”C’è una situazione internazionale – ha aggiunto – che ha complicato la situazione, pensiamo alla guerra in Ucraina o alle decisioni della Bce di alzare i tassi di interesse. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini italiani, ma non c’è una spesa pubblica eccessiva. Non è provocata certamente da cattiva volontà del governo, è necessità. Se dobbiamo poi pensare anche al futuro della nostra politica economica dobbiamo pensare a un Patto di stabilità che sia diverso da quello vecchio ma anche dalla proposta che è stata fatta, quindi escludendo gli investimenti che sono futto di decisioni europee: penso a quelle per la guerra in Ucraina e a quelle legate al Green deal”.