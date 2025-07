tajani:-nobel-a-trump?-sta-lavorando-per-cessate-il-fuoco

Roma, 8 lug. (askanews) – “A me pare che Trump stia lavorando per il cessate il fuoco, stia lavorando per una tregua in Ucraina, che il progetto sia quello, sia in Medio Oriente, sia anche per un dialogo sul nucleare con l’Iran, quindi tutto cio’ che porta alla pace deve essere sostenuto”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha risposto, a margine di un convegno alla Camera sulla proposta di Premio Nobel a Donald Trump avanzata da Benjamin Netanyahu.

“Noi siamo sempre per la pace, per tutti quelli che lavorano per la pace, noi sosteniamo tutti i progetti americani, sia per la pace in Medio Oriente sia per la pace in Ucraina”, ha aggiunto.