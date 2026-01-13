tajani:-non-abbandoneremo-feriti-crans-montana,-garantiremo-ogni-cura

Informativa al Senato, ministro: Italia non spegnerà i riflettori

Roma, 13 gen. (askanews) – “Si dice che chi salva una vita salva il mondo intero. Per questo rivolgiamo oggi un pensiero di speranza ai 14 giovani connazionali feriti, garantiremo loro tutte le cure possibili, saremo al loro fianco, non li abbandoneremo e non spegneremo i riflettori. Sarà purtroppo talvolta un percorso lungo, ma verrà fatto tutto il possibile affinché questi ragazzi grazie al lavoro dei nostri medici e infermieri possano presto tornare le loro vite accanto ai loro affetti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni al Senato sulla strage di Capodanno a Crans-Montana.