tajani:-nuova-farnesina,-con-una-testa-politica-e-una-testa-economica

Il ministro sulla riforma del Ministero Ester “bicapite”

Roma, 28 ago. (askanews) – “Visto che c’è una strategia del Governo per rinforzare la presenza del nostro export nel mondo per arrivare fino a 700 miliardi di euro nel 2027, serviva organizzare il Ministero, visto anche che tutte le nostre rappresentanze diplomatiche saranno sempre più orientate a sostenere le nostre imprese, in modo da non lasciare alcuna impresa italiana nel mondo da sola, senza il sostegno del Governo e dello Stato. Quindi abbiamo deciso di cambiare il Ministero degli Esteri, che sarà un ministero ‘bicapite’, con una testa politica e una testa economica”: lo ha detto il ministro degli Esteri, AntonioTajani, nella conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri dedicato alla riforma della Farnesina.