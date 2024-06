tajani:-occupiamo-lo-spazio-fra-meloni-e-schlein,-non-siamo-scomparsi

“Alle elezioni politiche puntiamo al 20%. Noi siamo il PP in Italia”

Roma, 10 giu. (askanews) – Si dice soddisfatto e guarda avanti puntando in alto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che il partito alle Europee ha raccolto quasi il 9% dei voti.”Stiamo raggiungendo l’obbiettivo che ci eravamo prefissati, occupare lo spazio fra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Qualcuno diceva che saremmo scomparsi, in molti che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi le sue idee sarebbero finite nel congelatore, i risultati che stiamo vedendo invece ci confermano che Forza Italia cresce in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale e questo ci conferma che alle elezioni politiche puntiamo a raggiungere quota 20%” ha detto Tajani.”Siamo altresì molto soddisfatti del risultato del Partito Popolare europeo, noi siamo il PP in Italia” ha aggiunto Tajani. “È un risultato che conferma il governo di centro destra, siamo una coalizione e sono pronto a collaborare con gli alleati. Sono felice di questo regalo a Silvio Berlusconi a cui dedichiamo questa vittoria, siamo una grande forza rassicurante che guarda al futuro”.