Tajani: Orban? Valutazione su compatibilità con presidenza Ue

“Quando fa viaggi senza mandato rappresenta l’Ungheria”

Washington, 10 lug. (askanews) – Sull’opportunità che Viktor Orban resti presidente di turno dell’Ue “c’è un dibattito aperto a Bruxelles, bisogna valutare anche dal punto di vista giuridico, esaminare attentamente e poi i rappresentanti dei Paesi parleranno con Orban per valutare il da farsi. È una fase prodromica e la prudenza è sempre d’obbligo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Washington.”Quando fa questi viaggi” come a Mosca e Pechino “senza un mandato europeo – ha aggiunto – Orban rappresenta l’Ungheria non l’Ue. Libero come premier ungherese di fare i viaggi che ritiene opportuno fare ma facendo attenzione a non indebolire l’unità che rappresenta il punto di forza dell’Occidente, dell’Europa e della Nato”.