Tajani: pronti ad evacuare italiani in Iran e nell’area
Tajani: pronti ad evacuare italiani in Iran e nell’area

Ministro Esteri: “Questa è la priorità”

Roma, 28 feb. (askanews) – “Pronti ad evacuare se serve anche gli italiani che sono in Iran, qualora ci fossero delle richieste, i collegamenti sono molto difficili”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto alla Farnesina, precisando che questa è “la priorità” del governo.”L’ambasciatrice Amadei già è organizzata insieme al numero ridotto di dipendenti, di funzionari che sono a Teheran, perché abbiamo già nei giorni scorsi ridotto al minimo la presenza diplomatica in Iran, ma già pronti eventualmente a ripetere quello che abbiamo fatto in occasione dell’ultima guerra che c’è stata, a evacuare in Azerbaijan. Un italiano sta passando adesso alla frontiera, ma è andato per conto suo, tra Iran e Azerbaijan e verrà accolto da nostra ambasciata”, ha aggiunto.

