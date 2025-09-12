tajani:-regionali?-no-effetto-sul-governo,-lega-ha-problemi-candidati

Nelle Marche bene sondaggi Acquaroli su Ricci, trasformiamoli in voti

Roma, 12 set. (askanews) – Il voto delle Marche “sul Governo non avrà nessun effetto, perché sono votazioni regionali. Però, se come si prefigura un successo nella Regione Marche aiuta e dimostra che c’è tanto consenso per le forze di Governo”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “Azzurra Libertà” a San Benedetto del Tronto.”I due sondaggi che sono usciti oggi – ha aggiunto – dicono che c’è un ampio vantaggio di Acquaroli nei confronti di Ricci, che Forza Italia è in forte crescita anche rispetto alle europee e alle ultime regionali. Di questo siamo molto soddisfatti perché significa che abbiamo governato bene”, “adesso bisogna trasformare quei sondaggi in voti, non bisogna mai cullarsi su quelle che sono le prospettive”.”Per quanto riguarda i candidati governatori per le prossime elezioni regionali che il centrodestra non ha ancora indicato “per Forza Italia non ci sono problemi, è la Lega che li deve risolvere e appena vorrà siamo pronti a discutere e a trovare i candidati unitari per il Veneto, per la Campania, per la Puglia. Io credo che in Puglia e in Campania servano candidati civici, poi si vedrà in Veneto cosa fare”, ha aggiunto Tajani.