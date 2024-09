Tajani ribadisce l’allarme: “Italiani via dal Libano al più presto”

ROMA – Dopo l’escalation di oggi pomeriggio (con la pioggia di missili israeliani che hanno colpito il quartier generale di Hezbollah a Beirut), il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la preoccupazione e invitato, ancora una volta, i connazionali italiani che si trovassero in Libano a tornare in Italia: “Seguo con preoccupazione l’evolversi della crisi in Medio Oriente in contatto costante con la nostra Ambasciata a Beirut. Invito nuovamente tutti gli italiani a lasciare il Libano al più presto. Per ogni evenienza fare riferimento a @ItalyinLebanon e Unità di crisi +39 06/36225″. Lo scrive su X il vicepremier e miistro degli Esteri Antonio Tajani.

