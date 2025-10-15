mercoledì, 15 Ottobre , 25
Tajani ricorda i tre carabinieri morti, il lungo applauso della Camera

Durante l’informativa su Gaza

Roma, 15 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’informativa su Gaza alla Camera, dopo aver citato i carabinieri presenti in Palestina, ha voluto ricordare i tre uomini dell’Arma morti durante un intervento nel Veronese, uccisi dall’esplosione innescata dalle persone che abitavano in una casa da sgomberare.”Non posso non pensare con profonda commozione ai tre carabinieri scomparsi ieri”, ha detto prima di essere interrotto da un lungo applauso dell’Aula della Camera.”Ancora una volta le forze dell’ordine hanno pagato con la vita il loro impegno coraggioso e il loro grande senso del dovere. Ai carabinieri scomparsi va il pensiero commosso dell’intero governo e la gratitudine di tutti gli italiani. Ci stringiamo idealmente ai familiari delle vittime e ai feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta guarigione”, ha concluso.

