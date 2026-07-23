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Tajani: “Roggero è colpevole, ma merita un perdono sociale tramite la grazia”
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Tajani: “Roggero è colpevole, ma merita un perdono sociale tramite la grazia”

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ROMA – Mario Roggero “è colpevole, ha sbagliato, ma credo si debba dare un perdono sociale a questa persona tramite la grazia, una competenza esclusiva del capo dello Stato perché ha agito dopo aver subito attacchi e violenze al proprio negozio e in famiglia, che ha difeso. Ha sbagliato perché c’è stato un eccesso di legittima difesa perché i malviventi erano ormai in fuga”. Questa la posizione del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sollecitato sul caso del gioielliere che in provincia di Cuneo ha sparato contro i tre rapinatori che lo stavano derubando, uccidendone due e ferendo il terzo. L’uomo è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione.

“Le nostre leggi riconoscono la legittima difesa” continua il segretario di Forza Italia, “ma se non c’è più pericolo c’è un eccesso di legittima difesa, ma non si può dire che non c’è più dopo 10 minuti, un quarto d’ora o a 200 metri dal reato. Noi però siamo favorevoli che non si conceda alcun risarcimento a chi rimane vittima di un ferimento od omicidio mentre compie un reato. Ad esempio se in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine si resta feriti o uccisi, dopo aver sparato agli agenti, si non può pretendere risarcimento”. Sul recente scontro tra il ministro della Giustizia Nordio e il presidente della Repubblica Mattarella, “la grazia spetta al capo dello Stato” chiarisce Tajani, “il ministro della Giustizia prepara l’istruttoria insieme alla magistratura competente, ma credo non ci sia niente di male nel dire ‘sono favorevole alla grazia’. Non è tirare il presidente della Repubblica per la giacchetta”, in riferimento a Nordio. Poi sul caso Roggero Tajani conclude: “Non dico che la sentenza sia sbagliata, né contesto chi l’ha formulata, dico solo che sia giusto il perdono sociale”.
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