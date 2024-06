tajani:-siamo-amici-della-francia,-non-di-un-governo

A TF1: cercherò sempre di lavorare con il governo francese

Roma, 22 giu. (askanews) – “Io rispetto sempre la volontà del popolo di un grande Paese come la Francia. Quindi sarà il popolo a decidere chi dovrà essere al governo in Francia. E io rispetterò sempre la volontà del popolo, come Ministro degli Esteri, cercherò sempre di lavorare con il governo francese perché io sono un amico della Francia. Siamo partner della Francia, non di un governo o di un altro”: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a Tf1 andata in onda ieri sera, rispondendo a domande sulle prospettive di un cambio di guida al governo in Francia dopo le prossime elezioni anticipate.

“Dobbiamo chiederci, a livello politico, se ci sono differenze tra il PPE e il partito della signora Le Pen? La mia risposta è sì. Ma questo non significa che, in qualità di ministro degli Affari Esteri, non discuterò, in futuro se ci sarà un ministro di quella famiglia politica. Certo che lo farò”, ha detto Tajani.