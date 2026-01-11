domenica, 11 Gennaio , 26

Serie A, oggi Inter-Napoli – La partita in diretta

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi,...

Iran, Tajani: “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo”

(Adnkronos) - ''Il governo italiano esprime grande preoccupazione...

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) - Niente droga, niente arresto. Can Yaman...

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio in...

Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano

AttualitàTajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 11 gen. (askanews) – Il Governo italiano “esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva. Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

“L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.