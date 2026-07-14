tajani:-su-legge-elettorale-compromesso-accettabile.-franchi-tiratori?-rispetteremo-indicazione

Roma, 14 lug. (askanews) – “Nessuna marcia indietro. Eravamo a favore del testo originario sulla legge elettorale, è stata fatta una proposta da Fdi che è di compromesso e che può essere accettabile, rimane il principio fondamentale, poi c’è il listone di coalizione. E poi tutto il centrodestra è a favore, lungi da noi dividere” la coalizione. Così il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani, spiega ai cronisti a Montecitorio, le ragioni del sì di Forza Italia all’emendamento sulle preferenze, al termine dell’assemblea del gruppo.

I franchi tiratori? “L’indicazione è chiara, il centrodestra rispetterà l’indicazione, quanto al problema delle donne io ho garantito in assemblea che avranno ampia rappresentanza nelle liste”, così il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani risponde ai cronisti, sul rischio che l’emendamento sulle preferenze venga impallinato dai franchi tiratori.