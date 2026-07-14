martedì, 14 Luglio , 26

Incendio in edificio nel centro di Bruxelles, diversi morti e dispersi

(Adnkronos) - Ci sarebbero "diversi morti" nell'incendio divampato...

Mondiali, tutti contro Adani: “Se non ci fosse ce li godremmo di più…”

(Adnkronos) - Daniele Adani continua a dividere. In...

Genova, studente francese in Erasmus trovato morto a letto

(Adnkronos) - Uno studente francese di 24 anni...

Mondiali, Tardelli zittisce Giugliano: “Non conosci giocatori”. Bufera social

(Adnkronos) - Bufera social su Marco Tardelli. L'ex...
HomeAttualitàTajani: su legge elettorale compromesso accettabile. Franchi tiratori? Rispetteremo indicazione
tajani:-su-legge-elettorale-compromesso-accettabile.-franchi-tiratori?-rispetteremo-indicazione
Tajani: su legge elettorale compromesso accettabile. Franchi tiratori? Rispetteremo indicazione
Attualità

Tajani: su legge elettorale compromesso accettabile. Franchi tiratori? Rispetteremo indicazione

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 14 lug. (askanews) – “Nessuna marcia indietro. Eravamo a favore del testo originario sulla legge elettorale, è stata fatta una proposta da Fdi che è di compromesso e che può essere accettabile, rimane il principio fondamentale, poi c’è il listone di coalizione. E poi tutto il centrodestra è a favore, lungi da noi dividere” la coalizione. Così il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani, spiega ai cronisti a Montecitorio, le ragioni del sì di Forza Italia all’emendamento sulle preferenze, al termine dell’assemblea del gruppo.

I franchi tiratori? “L’indicazione è chiara, il centrodestra rispetterà l’indicazione, quanto al problema delle donne io ho garantito in assemblea che avranno ampia rappresentanza nelle liste”, così il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani risponde ai cronisti, sul rischio che l’emendamento sulle preferenze venga impallinato dai franchi tiratori.

Previous article
Gesmundo (Coldiretti) a assemblea premi Nobel su Ia e pace
Next article
Cia: non chiudere legislatura senza approvare riforma legge caccia

POST RECENTI

Attualità

Human Company rinnova la governance: Domenico Montano nuovo ad

Roma, 14 lug. (askanews) – Human Company, gruppo italiano attivo nel settore dell’hospitality da oltre 40 anni e player di riferimento in Italia nel turismo...
Attualità

Meloni sfida opposizioni: su preferenze non chiedano voto segreto

Roma, 14 lug. (askanews) – Le opposizioni non chiedano il voto segreto sull’emendamento di maggioranza che introduce le preferenze nella legge elettorale all’esame dell’aula della...
Attualità

Ue adotta norme semplificate politica promozione agroalimentare

Roma, 14 lug. (askanews) – Oggi, la Commissione europea ha adottato norme semplificate per la politica di promozione agroalimentare dell’UE, riducendo gli oneri amministrativi e...
Attualità

Società, Giardini storici: un’opportunità per l’economia locale

Roma, 14 lug. (askanews) – "Si è svolto ieri a Bagnaia l’inaugurazione dei lavori di restauro di Villa Lante, alla presenza di numerose autorità", dichiara...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.