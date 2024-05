tajani-telefona-a-madre-falcinelli:-colpito-dalla-violenza

Solidarietà e supporto governo a ragazzo italiano arrestato in Usa

Roma, 5 mag. (askanews) – Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la signora Vlasta Studenicova, madre del cittadino italiano Matteo Falcinelli, arrestato negli Stati Uniti il 25 febbraio e sottoposto a un trattamento detentivo particolarmente violento.

“Ho offerto alla signora e alla famiglia di Falcinelli – ha detto Tajani – la mia più calorosa solidarietà, e soprattutto ho confermato che il Consolato d’Italia a Miami e tutta la Farnesina continueranno a seguire il caso giudiziario e offriranno assistenza al signor Falcinelli”.

Tajani ha confermato alla famiglia Falcinelli che “il Governo italiano adempie a un suo obbligo quando difende con le sue strutture consolari cittadini italiani che richiedono assistenza in casi come quelle di arresti o detenzioni violente e brutali”.

“Sono rimasto profondamente colpito dalla violenza e dal tipo di trattamento che è stato applicato al nostro giovane connazionale: quel sistema in Italia evoca qualcosa che neppure voglio nominare. Con equilibrio e rispetto per le istituzioni statunitensi, ma con tutta la forza necessaria, la Farnesina seguirà il caso del signor Falcinelli”, ha detto Tajani.