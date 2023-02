Tajani: trovati corpi famiglia italiana ad Antiochia. Si cerca Zen

Il bilancio dei morti è salito oltre 24mila tra Turchia e Siria

Roma, 11 feb. (askanews) – Il bilancio dei devastanti terremoti che lunedì hanno colpito Turchia e Siria è di almeno 24mila morti, tra cui si contano anche i sei membri della famiglia italiana di origini siriane, tre adulti e tre bambini, che era dispersa e i cui corpi senza vita sono stati trovati ad Antiochia, come ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. La Farnesina è ancora alla ricerca dell’altro italiano di cui non si hanno notizie, Angelo Zen.

“Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno”, ha annunciato Tajani.

In Turchia, secondo l’Agenzia per la gestione delle emergenze, le vittime sono 20.665 a cui si aggiungono oltre 80mila feriti. In Siria, il numero totale dei morti è di 3.513, di cui 2.166 nelle aree controllate dai ribelli nel nord-ovest del Paese, secondo la protezione civile dei “Caschi bianchi”, e 1.347 morti nelle parti controllate dal governo della Siria, secondo i media statali siriani.

E proprio i Caschi bianchi hanno annunciato di aver fermato le operazioni di ricerca e soccorso dopo 108 ore dal sisma. L’Onu, invece, ha dichiarato che gli aiuti umanitari raggiungeranno tutta la Siria e che proseguono i negoziati sia con Damasco che con i ribelli.

