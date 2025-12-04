giovedì, 4 Dicembre , 25

Tajani: “Ultimo pacchetto” di aiuti per l’Ucraina è “in partenza”

Redazione-web
Di Redazione-web

“Indispensabile continuare ad aiutare l’Ucraina”

Roma, 4 dic. (askanews) – “L’ultimo pacchetto” di aiuti per l’Ucraina “è in partenza” ha dichiarato oggi ai giornalisti il ministro degli Esteri Tajani, in seguito alla presentazione della nuova Farnesina a Villa Madama.”Abbiamo deciso di andare avanti” ha spiegato Tajani, sollecitato sulla posizione della maggioranza in merito agli aiuti militari per l’Ucraina.”Entro la fine dell’anno” il governo aiuterà l’Ucraina, poichè, per Tajani, “finché c’è la guerra è indispensabile continuare ad aiutare l’Ucraina”.”Questo non significa che queste armi debbano essere usate nel territorio russo”, ha chiarito Tajani, aggiungendo che “ripeto per l’ennesima volta: non siamo in guerra con la Russia, ma vogliamo soltanto permettere all’Ucraina di difendersi, di difendere i propri territori”.L’Italia lavora “soprattutto per la pace” e l’azione diplomatica “mia” e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne è una testimonianza, ha aggiunto.”L’azione per la pace è l’attività principale del presidente del Consiglio e mia”, ha spiegato Tajani, aggiungendo che questo avviene su “tutti i tavoli internazionali”.”Lei era nel Golfo, io alla Nato”, ha proseguito Tajani specificando che l'”obiettivo dell’Italia è portare la pace in Ucraina e in Medio Oriente”. Inoltre, il ministro ha sottolineato che Roma lavora “per portare la pace in Sudan, perché lì c’è una guerra di cui si parla di meno” e “questo è inaccettabile”.

