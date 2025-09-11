tajani:-valutiamo-ulteriori-forme-di-sostegno-alla-difesa-ucraina

giovedì, 11 Settembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

“Bisogna intensificare la pressione su Putin”

Roma, 11 set. (askanews) – “Bisogna intensificare la pressione su Putin perché sieda al tavolo dei negoziati dove l’Europa dovrà svolgere un ruolo da protagonista, anche perché senza la posizione europea non si può risolvere la questione delle sanzioni, visto che continueremo a infliggerle alla Russia finché non finirà la guerra”.Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale.”Dobbiamo fare di tutto per ostacolare il finanziamento della macchina da guerra russa e stiamo lavorando in questo spirito a Bruxelles per arrivare al 19esimo pacchetto sanzionatorio che incida sui flussi finanziari”, ha proseguito Tajani.”Stiamo anche valutando ulteriori forme di sostegno concreto all’Ucraina nel settore della difesa”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

 Fp Cgil propone la tutela legale

