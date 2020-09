Tale e Quale Show 2020, le anticipazioni della prima puntata | 18 settembre 2020

Tutto pronto per la prima puntata di “Tale e Quale Show 2020“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Il programma più camaleontico della televisione italiana torna per regalare, mai come quest’anno, ai telespettatori una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 18 settembre 2020.

Tale e Quale Show 2020 inizio su Rai1: le anticipazioni

Da venerdì 18 settembre 2020 alle ore 21.25 al via Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. In diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, Carlo Conti è pronto a dar inizio alla gara che vedrà concorrenti vip scontrarsi a suon di imitazioni in nove imperdibili puntate.

Un’edizione davvero speciale quella di quest’anno, visto che il programma campione d’ascolti del venerdì sera di Rai1 festeggia 10 anni. Per l’occasione Carlo Conti e il team di lavoro hanno deciso di mettere su un cast davvero esplosivo composto da 5 uomini e 5 donne.

Nel cast di Tale e Quale Show 2020 troveremo: la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward. Nomi importanti dello spettacolo italiano pronti a mettersi in gioco con imitazioni ed interpretazioni. Chi la spunterà?.

Tale e Quale Show 2020, la giuria

Tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2020 si esibiranno dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. A giudicare le performance dei 10 vip ci sarà ancora una volta una giuria di qualità composta dalla showgirl ed imitatrice Loretta Goggi, l’attore e regista Vincenzo Salemme e lo showman Giorgio Panariello.

I voti della giuria saranno importantissimi per stilare la classifica finale che, come sempre, decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, invece, risulterà importante per eleggere il vincitore finale. A guidare i 10 concorrenti vip in questo percorso artistico ci saranno i tutor: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci e Emanuela Aureli. Infine per festeggiare i 10 anni di Tale e Quale, Carlo Conti ha deciso di richiamare Gabriele Cirilli, protagonista indiscusso del varietà che torna nel cast dopo due anni di assenza. Anche quest’anno spazio agli imitatori del web che potranno inviare alla redazione del programma le proprie performance e come sempre le più divertenti saranno trasmesse durante la diretta.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

Ricordiamo che “Tale e Quale Show” è anche social e durante la diretta è possibile commentare la puntata su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

