Taleb, chi è l’attentatore di Magdeburgo: ha abbandonato l’Islam e adora Afd

(Adnkronos) –

Taleb al-Abdulmohsen è stato arrestato per l’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo, compiuto nella serata del 20 dicembre. Saudita in esilio, 50enne, in Germania dal 2006, psichiatra e psicoterapeuta a Bernburg, attivista, fortemente critico nei confronti dell’Islam, simpatizzante dell’Afd convinto che le autorità tedesche non facciano abbastanza contro l’islamismo: questo è il ritratto che sembra emergere dalle indagini.

Nato in una piccola località saudita, a maggioranza sciita, poi abiura l’Islam e, ricostruisce il Wall Street Journal citando un funzionario della sicurezza, fugge dalla monarchia del Golfo, a maggioranza sunnita e dove abbandonare l’Islam è un reato. Originario di Hofuf, in Germania diventa noto oltre i ‘confini’ della piccola comunità saudita per il suo attivismo e per la difesa dei diritti delle donne. “Sono il più forte critico dell’Islam nella storia – ha affermato nel 2019 in un’intervista alla Faz – Se non mi credete, chiedete agli arabi”.

“Dopo 25 anni di questo lavoro, pensi che nulla possa più sorprenderti – ha scritto su X Peter Neumann, esperto di terrorismo del King’s College di Londra – Ma un cinquantenne saudita, ex musulmano, che vive nella Germania orientale, adora l’Afd e vuole punire la Germania per la tolleranza nei confronti dell’Islam, non era davvero tra i miei pensieri”.

Al-Abdulmohsen lavorava come psichiatra alla Clinica Salus di Bernburg, una cinquantina di chilometri da Magdeburgo, come confermato allo Spiegel fonti della struttura. Mitteldeutsche Zeitung ha scritto che nelle ultime settimane sarebbe stato spesso assente per malattia dal lavoro. Nel 2016 ha ottenuto lo status di rifugiato, dopo aver denunciato – ricostruisce il Financial Times – di aver ricevuto minacce di morte per aver abbandonato l’Islam. Una “rottura” che risale al 1997, ha sostenuto una volta in un’intervista.

I media tedeschi lo hanno descritto come attivista impegnato ad aiutare gli oppositori in Arabia Saudita a fuggire dalla monarchia del Golfo per chiedere asilo in Europa. Nel 2019 ha raccontato alla Bbc di passare – “se ho tempo” – 10, 16 ore al giorno ad aiutare a ottenere l’asilo in Paesi occidentali chi in Medio Oriente dice addio all’Islam e di essere ‘ricercato’ soprattuto dalle donne giovani, tra i 18 e i 30 anni. Il forum wearesaudis.net è stato usato per i consigli rivolti ai sauditi e ai richiedenti asilo in generale.

Su X il suo profilo ha quasi 47.000 follower. Erano 43.000 prima dell’attacco, secondo il Wsj, che fotografa un account con rilanci di post con critiche all’Islam da parte di attivisti arabi e sostenitori dell’estrema destra in Europa e Stati Uniti, contestazioni alle leggi tedesche sul reato di incitamento all’odio.

Ad agosto ha pubblicato un video creato con l’intelligenza artificiale di Elon Musk con critiche alle norme accusate di soffocare la libertà di espressione. Nel giorno dell’attacco quel video è stato ripostato con altri filmati e audio in cui afferma di essere vittima di censura e persecuzioni in Germania. Tra i commenti precedenti scandagliati dalla stampa internazionale ce ne sono anche a sostegno dell’Afd e di critica nei confronti dei democratici negli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi, evidenzia il Ft, è sembrato allontanarsi dall’attivismo e adottare un approccio molto critico nei confronti delle autorità tedesche, convinto che fosse “evidente che la politica della Germania dei confini aperti fosse un piano di Angela Merkel per islamizzare l’Europa”. Secondo il Wsj, per quattro volte, tra il novembre 2023 e lo scorso settembre, le autorità saudite avevano avvertito la Germania sulla pericolosità di Taleb al-Abdulmohsen, sostenendo potesse rappresentare una minaccia per i diplomatici di Riad. Ma, ricostruisce il giornale, Berlino ignorò quegli avvertimenti pensando i sauditi lo avessero preso di mira per aver ripudiato l’Islam.