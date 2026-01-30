venerdì, 30 Gennaio , 26

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

(Adnkronos) - L'Amministrazione di Donald Trump è pronta...

Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

(Adnkronos) - Il Pentagono ha presentato al presidente...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...
tali-e-quali,-stasera-venerdi-30-gennaio-l’ultima-puntata:-chi-vincera?
Tali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l’ultima puntata: chi vincerà?

Tali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l’ultima puntata: chi vincerà?

DALL'ITALIA E DAL MONDOTali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l'ultima puntata: chi vincerà?
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Questa sera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda la quarta e ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino in onda alle 21.30 su Rai. La puntata decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale.  

A contendersi il titolo sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno i concorrenti classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, che hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite, insieme ai quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, chiamati a rimettersi in gioco in una sfida che unisce esperienza e nuove interpretazioni. Tutti a caccia del titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’. 

Tutti i protagonisti, che non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, saranno chiamati a rispettare lo spirito autentico del format: interpretare dal vivo e con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio, ricreandone voce, stile e presenza scenica. 

La finale si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Un epilogo che arriva dopo una stagione caratterizzata da ottimi risultati d’ascolto e riscontri positivi da parte della critica. 

A valutare le performance sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati per questa puntata Finale da due ‘giudici a sorpresa’: Nino Frassica e Alessandro Siani. Il loro contributo sarà determinante nell’assegnazione dei punteggi e nel commento alle esibizioni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.