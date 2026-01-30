Tali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l’ultima puntata: chi vincerà?

(Adnkronos) –

Questa sera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda la quarta e ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino in onda alle 21.30 su Rai. La puntata decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

A contendersi il titolo sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno i concorrenti classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, che hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite, insieme ai quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, chiamati a rimettersi in gioco in una sfida che unisce esperienza e nuove interpretazioni. Tutti a caccia del titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’.

Tutti i protagonisti, che non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, saranno chiamati a rispettare lo spirito autentico del format: interpretare dal vivo e con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio, ricreandone voce, stile e presenza scenica.

La finale si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Un epilogo che arriva dopo una stagione caratterizzata da ottimi risultati d’ascolto e riscontri positivi da parte della critica.

A valutare le performance sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati per questa puntata Finale da due ‘giudici a sorpresa’: Nino Frassica e Alessandro Siani. Il loro contributo sarà determinante nell’assegnazione dei punteggi e nel commento alle esibizioni.