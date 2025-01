Tamberi pensa al ritiro? Il messaggio su Instagram: “Forse è giunto il momento”

(Adnkronos) –

Gianmarco Tamberi pensa al ritiro? L’atleta azzurro, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo2020, ha pubblicato un’enigmatica storia su Instagram: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”, ha scritto su sfondo nero.

Poche parole che hanno già scatenato le indiscrezioni che vorrebbero Tamberi prossimo ad annunciare il suo ritiro dal salto in alto, nonostante fosse stato lo stesso Gimbo, all’indomani delle Olimpiadi di Parigi, a rassicurare tutti dichiarando che avrebbe continuato a gareggiare. Ora però le cose potrebbero essere cambiate. Il 32enne Tamberi, tra i favoriti per l’oro ai Giochi 2024, in Francia ha dovuto rinunciare ai sogni di gloria a causa di un calcolo renale che ha provocato violente coliche proprio a ridosso della manifestazione a cinque cerchi. Il marchigiano si è qualificato per la finale ma in pedana, nel giorno decisivo, non è stato in grado di competere per le medaglie. Mancano più di 3 anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: in California, Tamberi avrebbe 36 anni.