AGI – Ancora qualche qualche giorno per allestire le strutture e da giovedì 20 agosto, all’aeroporto di Malpensa ci saranno 3 postazioni, dove i viaggiatori che arrivano da Malta, Grecia, Spagna e Croazia, potranno fare il test virologico.

A Linate, dove sono ancora in corso lavori di ristrutturazione, gli spazi non rendono possibile l’effettuazione dei test. Mentre a Orio Al Serio, nell’attiguo ospedale di Seriate, i cittadini vanno direttamente senza prenotazione e “hanno già fatto 1.500 tamponi”. Il piano lombardo, per dar seguito al’ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto scorso ha visto la luce la sera del 17 agosto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tamponi a Malpensa solo da giovedì. La Regione attacca Sea e ministero “colpevoli del ritardo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento