AGI – Tamponi, test rapidi e test sierologici. Queste le diverse armi per la caccia al virus. Ciascuna con vantaggi e svantaggi.

Il tampone nasofaringeo

È un esame che serve per ricercare il virus e quindi per diagnosticare l’infezione in atto. È considerato lo standard per individuare gli infetti. Gli esami vengono eseguiti dai laboratori del servizio sanitario nazionale selezionati. Il tampone si effettua tramite una specie di cotton fioc nella gola e nel naso della persona che consente il prelievo delle secrezioni respiratorie. Il campione viene analizzato per riconoscere l’Rna del virus e i risultati sono pronti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tamponi e test rapidi, gli strumenti per ‘stanare’ il virus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento