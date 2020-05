In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli: “Da ora faremo un solo test a settimana per accertarci che i nostri giocatori siano costantemente negativi al Covid-19. Dovrà essere il CTS a dare linee guida, ed è un discorso che vale per tutta l’Europa. Attualmente sappiamo che ci sono da fare i 2 tamponi pre e poi quelli infrasettimanali. Sul ritorno al domicilio, si vedrà. Cosa farei io? Un check prima delle partite va fatto, ma è una mia opinione condivisa da tanti esperti e scienziati. Mi coprirei molto più le spalle all’inizio che dopo”.

La routine spiegata da Vincenzo Mirone